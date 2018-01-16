В Саранске с отравой задержаны четыре человека

За минувшие выходные правоохранители изъяли зелье у четырех жителей Мордовии.

Представители республиканского МВД сообщили, что у 31-летнего безработного уроженца Рузаевки, задержанного в Саранске, обнаружен синтетический наркотик весом 1,52 грамма. Еще по 1,2; 1,15 и 1,26 грамма схожей отравы изъято у трех мужчин, забравших закладки в различных районах города.

По словам всех арестованных, незаконную покупку они сделали через Интернет. Наркоманам грозит от трех до десяти лет тюрьмы со штрафом вплоть до 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Саранске задержали 59-летнего мужчину с пакетом канабиса.

Источник: 13.мвд.рф