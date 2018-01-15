В Саранске задержали 59-летнего мужчину с пакетом канабиса

Полиция Саранска задержала 59-летнего наркомана. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, у безработного гражданина при себе оказался пакет канабиса весом более 30 грамм.

Задержанный рассказал, что собрал наркотик летом для личного потребления. Теперь мужчине грозит до трех лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Саранске поймали двух наркодилеров из Украины.

Также был задержан наркодилер, который за три месяца "отмыл" более 187 тысяч рублей. Мужчина вместе со знакомой поставил сбыт запрещенного вещества на поток при помощи Интернета.

Источник: 13.мвд.рф