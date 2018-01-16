Житель Мордовии отправится в тюрьму за убийство собутыльника

Уроженец поселка Красномайский Кочкуровского района республики предстанет перед судом за убийство.

Сообщается, что обвиняемый распивал спиртное с местным жителем у последнего в квартире. В какой-то момент между ними возникла размолвка, и гость, разбив стоявшую на столе бутылку, ударил так называемой "розочкой" хозяина по шее. От острой кровопотери тот умер на месте. О случившемся в полицию преступник заявил сам.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Саранска не постеснялась обокрасть бабушку своего экс-жениха.

Источник: "Известия Мордовии".