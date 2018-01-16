Сотрудники Росгвардии задержали в Саранске вора, совершившего преступление на Новый год

Сотрудники Росгвардии задержали в Саранске на улице Республиканской вора, который совершил преступление в канун Нового года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 31 декабря преступник вместе с девушкой обокрал магазин алкогольной продукции в юго-западной части города.

Когда мужчина заметил, что привлек внимание сотрудников торговой точки, он постарался скрыться в близлежащих дворах. Юноша украдкой, оглядываясь по сторонам, пробирался по двору. Когда он уже дошел до подъезда своего дома и собирался зайти внутрь, его задержали.

Как сообщалось ранее, уроженка Саранска, приехавшая в Пензенскую область, осталась без машины. По подозрению в совершении угона был задержан 40-летний местный житель.