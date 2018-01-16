В Мордовии "Мерседес" на "встречке" протаранил "Фиат"

Четыре человека получили травмы вследствие столкновения двух фургонов на трассе М5 в Мордовии.

Сообщается, что ДТП случилось в районе села Аким-Сергеевка в Зубово-Полянском районе республики. Как стало известно, виновником аварии стал шофер "Мерседеса". Он выехал на "встречку" и врезался в "Фиат".

Вследствие столкновения оба шофера, а также два пассажира итальянского авто с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. О их состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "Калина" опрокинула "десятку" в кювет, есть пострадавшие.

Источник: "Известия Мордовии".