В Мордовии "Мерседес" на "встречке" протаранил "Фиат"

Четыре человека получили травмы вследствие столкновения двух фургонов на трассе М5 в Мордовии.
Сообщается, что ДТП случилось в районе села Аким-Сергеевка в Зубово-Полянском районе республики. Как стало известно, виновником аварии стал шофер "Мерседеса". Он выехал на "встречку" и врезался в "Фиат".
Вследствие столкновения оба шофера, а также два пассажира итальянского авто с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. О их состоянии не сообщается.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Мордовии "Калина" опрокинула "десятку" в кювет, есть пострадавшие.
Источник: "Известия Мордовии".