В Мордовии легковушка слетела в кювет: есть пострадавшие

В Мордовии сразу три человека пострадали в ДТП.

Представители республиканского МЧС сообщили, что авария случилась в Дубенском районе около села Красные Луки. Там шофер не совладал с управлением, вылетев в кювет.

В каком состоянии пребывают люди, в ведомстве не уточнили. Не называется и марка авто. Подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "Калина" опрокинула "десятку" в кювет - двое пострадавших.

Также стало известно о том, что жительница Саранска травмировалась при столкновении "Форда" и ВАЗа. Она была доставлена в больницу, однако после более тщательного осмотра ей назначили лечение на дому и отпустили из медучреждения.

Источник: 13.mchs.gov.ru