Жительница Мордовии погибла в перевернувшейся "Ниве"

В Мордовии женщина погибла в перевернувшейся "Ниве", виновник аварии получил серьезные травмы.

В республиканской Госавтоинспекции рассказали, что трагедия случилась накануне утром в Ковылкинском районе республики. Там шофер за рулем отечественного внедорожника не совладал с управлением и вылетел в придорожный кювет.

В результате его пассажирка скончалась на месте до приезда докторов, сам мужчина получил тяжелейшие травмы. Известно, что в момент аварии он был трезв.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "Мерседес" на "встречке" протаранил "Фиат".

Источник: 13.мвд.рф