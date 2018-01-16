В Мордовии водитель "Шкоды" не справился с управлением: четыре человека госпитализированы

В Мордовии четыре человека получили травмы в опрокинувшейся в кювет иномарке.

Сообщается, что авария случилась на 16-м км трассы Ардатов – Б.Игнатово. Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что шофер авто марки "Шкода-Октавия" не совладал с управлением, съехал с дороги, уже после чего автомобиль перевернулся. Травмы получили четыре пассажира. Все они госпитализированы в местную больницу. Об их состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы вследствие столкновения двух фургонов на трассе М5 в Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф