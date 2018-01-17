В Мордовии автоледи не справилась с "Грантой" и оказалась в больнице

Автоледи из Мордовии получила травмы в результате ДТП на дороге Атяшево – Козловка в Атяшевском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, девушка не справилась с управлением "Лады Гранты", в результате чего авто вылетело с трассы и перевернулось.

Водитель получила различные травмы и была доставлена в районную больницу. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы вследствие столкновения двух фургонов на трассе М5 в Мордовии.

Источник: gibdd.ru/r/13