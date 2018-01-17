Судебные приставы Мордовии больше не принимают оплату по штрафам на руки

С первого дня 2018 года судебные приставы Мордовии перестали принимать от должников деньги по квитанционным книжкам. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РМ, отныне оплачивать задолженности можно по исполнительным документам через POS-терминалы - электронные программно-технические устройства для приема пластиковых карт. Находятся они в структурном подразделении Управления ФССП по РМ.

Кроме того, долг можно погасить в банках или отделениях связи, а также на сайте службы судебных приставов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году приставы взыскали с жителей Мордовии более 63 млн рублей долгов за ЖКХ.

Источник: r13.fssprus.ru