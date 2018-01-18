Школьница из Саранска попала под колеса "двенадцатой" на переходе

В Саранске произошло ДТП с участием школьницы. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился на улице Коваленко. Там 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на нее наехала вазовская "двенадцатая".

Пострадавшая была доставлена в больницу. К счастью, травмы оказались не столь серьезными, как могли быть. Врачи оказали школьнице помощь и отпустили домой. Водитель трезв.

По факту аварии назначено административное расследование.

Как сообщалось ранее, в Саранске подведены итоги операции "Пешеходный переход". За два дня сотрудники ГИБДД выявили 86 нарушений ПДД.

Источник: gibdd.ru/r/13