Два сельчанина из Мордовии украли 5 мешков кукурузы

В Рузаевском районе задержаны двое мужчин, которые украли с местного агропредприятия 5 мешков кукурузы. Как сообщил в пресс-службе МВД по РМ, в ночь на 11 января приятели, проживающие в селе Трускляй, сломали створки ворот и пробрались на местную ферму. Оттуда они вынесли зерно, а вывезли его на автомобиле, который был припаркован неподалеку.

Украденное добро они отвезли домой, предполагая использовать его в качестве корма для скота.

Сейчас похищенное изъято. Устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в Саранске правоохранители по "горячим следам" раскрыли кражу женской сумки у 57-летней жительницы Химмаша.

Источник: 13.мвд.рф