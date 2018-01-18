Охрану порядка в Мордовии на Крещение обеспечат более 1000 полицейских

Более 1000 правоохранителей Мордовии будут обеспечивать проведение праздничных мероприятий, посвященных Крещению. Стражи порядка будут нести вахту у храмов, а также в местах освящения источников воды и купания.

Как сообщалось ранее, в Мордовии в честь праздника оборудовано 93 крещенских купели, 10 из них - в Саранске. Больше всего мест массового купания (до 8 штук) будет расположено в Зубово-Полянском, Ичалковском, Старошайговском, Рузаевском и Атяшевском районах.

В республиканском МВД настоятельно рекомендует жителям и гостям региона не появляться в местах купания в состоянии алкогольного опьянения. Это поможет предотвратить случаи обморожения и травмирования.

Источник: 13.мвд.рф