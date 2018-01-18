70-летний житель Краснослободска украл у сожительницы телефон и 8 тысяч рублей

Жительница Краснослободска обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли деньги и мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по РМ, 70-летний сожитель забрал у женщины 8 тысяч рублей, мобильный телефон и скрылся.
Стражи порядка задержали преступника в тот же день вечером. Как выяснилось, ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.
Преступника доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Часть похищенного изъята, однако некоторую сумму грабитель уже успел потратить.
Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе задержаны двое мужчин, которые украли с местного агропредприятия 5 мешков кукурузы.
Источник: Росгвардия РМ