70-летний житель Краснослободска украл у сожительницы телефон и 8 тысяч рублей

Жительница Краснослободска обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли деньги и мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по РМ, 70-летний сожитель забрал у женщины 8 тысяч рублей, мобильный телефон и скрылся.

Стражи порядка задержали преступника в тот же день вечером. Как выяснилось, ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Преступника доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Часть похищенного изъята, однако некоторую сумму грабитель уже успел потратить.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе задержаны двое мужчин, которые украли с местного агропредприятия 5 мешков кукурузы.

Источник: Росгвардия РМ