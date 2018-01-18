Житель Саранска получил год условно за избиение полицейского

Житель Саранска узнал свой приговор за применение насилия к представителю власти. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, нетрезвый 30-летний мужчина матерился около здания школы. На место происшествия прибыли 2 стража порядка, которые попытались успокоить хулигана. Однако тот не пожелал сдаваться и дважды ударил одного из полицейских кулаком.

Хулигана все же удалось задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Пролетарский районный суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил мужчину к одному году условно.

Как сообщалось ранее, жительница Ковылкинского района Мордовии узнала свой приговор за угон автомобиля.

Источник: prokrm.ru