В Чамзинке сгорел гараж с "Рено" внутри

В Чамзинке произошел пожар, в результате которого местный житель лишился гаража и автомобиля. Как сообщил в пресс-службе МЧС по РМ, "Рено Логан" вместе с гаражом. Причина пожара пока что не известна. Одна из версий гласит, что в иномарке была неисправна проводка.

Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщалось ранее, в двухквартирном доме в саранском поселке Луховка произошел пожар, в результате которого едва не погиб мужчина. У потерпевшего диагностированы термические ожоги 30% тела, также он отравился продуктами горения и находился в состоянии шока.

Источник: 13.mchs.gov.ru