В Мордовии в выходные вновь будут ловить нетрезвых водителей

В ближайшие выходные в Мордовии пройдет очередная операция "Нетрезвый водитель". Мероприятие будет проводиться во всех районах республики, сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ. Проверке подвергнется практически каждый автомобилист, обещают инспекторы.

Сотрудники ГИБДД просят граждан не оставаться безучастными и сообщать о фактах управления транспортом в нетрезвом виде.

Как сообщалось ранее, в Саранске подведены итоги операции "Пешеходный переход". За два дня сотрудники ГИБДД выявили 86 нарушений ПДД. Составлено 42 административных материала на пешеходов–нарушителей и 44 протокола на водителей.

Источник: gibdd.ru/r/13