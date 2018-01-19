Жителя мордовского села "развели" при покупке гипсокартона

Житель села Константиновка подал в полицию заявление с жалобой на мошенничество. По словам пострадавшего, он заказал на одном из интернет-сайтов 50 листов гипсокартона. За свою покупку гражданин заплатил 6,5 тысяч рублей.

В назначенный срок заказчик не получил товар, после вынужден был обратиться к стражам порядка, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Ранее сообщалось о 50-летней жительнице Саранска, которая потеряла 10,5 тысяч рублей, пытаясь продать пеленки в Интернете. Мошенник умело "развел" женщину, вынудив ее подключить услугу "мобильный банк" к незнакомому номеру мобильного.

Источник: 13.мвд.рф