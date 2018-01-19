В Саранске поймали двоих наркоманов, купивших отраву в Интернете

В Саранске задержаны двое граждан, у которых при себе были наркотики. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, у первого нарушителя закона, возрастом 28 лет, было найдено синтетическое зелье весом 1,07 грамма. А у 25-летнего парня наркополицейские нашли 1,22 грамма аналогичной отравы.

Оба наркомана признались, что приобрели зелье в Интернете. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее в Мордовии задержали еще двоих наркоманов. У 29-летнего безработного из Луховки было найдено 1,41 грамма запрещенного зелья. А у 25-летнего жителя Ромодановского района изъято 1,86 грамма наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф