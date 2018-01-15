Два жителя Мордовии могут сесть в тюрьму на 10 лет каждый за наркотики

В Мордовии очередные двое граждан были задержаны за наркотики. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, у 29-летнего безработного из Луховки было найдено 1,41 грамма запрещенного зелья. А у 25-летнего жителя Ромодановского района изъято 1,86 грамма наркотиков.

Оба задержанных пояснили, что отраву они купили в Интернете для личного употребления. Каждому из задержанных грозит до 10 лет заключения со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Саранске поймали двух наркодилеров из Украины.

Также был задержан наркодилер, который за три месяца "отмыл" более 187 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф