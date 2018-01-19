Зимнее первенство по теннису стартовало в Мордовии

В Мордовии стартовало открытое зимнее первенство по теннису. Участие в соревнованиях принимают представители более 10 регионов страны: Москва, Татарстан, Пензенская область, Пермский край и др. Есть среди участников и мордовские теннисисты, причем братья Беседниковы и Джорджо Бинда входят в число фаворитов.

Спортсмены выявляют сильнейших как среди девушек и юношей до 15 лет, так среди мужчин и женщин. Завершатся соревнования 21 января.

Как сообщалось ранее, в Новочебоксарске завершился чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике среди юниоров, юношей и девушек. Спортсмены из региона-13 весьма удачно выступили на этом турнире.