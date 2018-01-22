Двухлетний житель Мордовии получил ожоги, опрокинув на себя чай

Ребенок из Рузаевского района в результате нелепой случайности оказался в больнице. У двухлетнего мальчика диагностирован ожог руки.

По предварительным данным, мальчик ходил около обеденного стола, на котором бабушка оставила горячий чай. В какой-то момент ребенок опрокинул на себя посуду с горячей жидкостью. Сейчас мальчик лежит в больнице.

Как сообщалось ранее, 12-летний школьник из Саранска получил сильнейшие ожоги руки после взрыва петарды. Он наше ее около ТЦ "Глобус". Школьник лишь успел поднять ее, и она взорвалась у него в руке. Родители отвезли мальчика в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.