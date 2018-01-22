8-месячная девочка из Саранска получила сотрясение мозга

В Саранске 8-месячная девочка пострадала из-за невнимательности родителей. Как стало известно, мама и папа оставили спящую малышку в коляске, а сами вышли в соседнюю комнату. Через несколько минут родители услышали громкий плач своей дочки. Зайдя назад в комнату, они увидели, что их чадо упало из коляски и лежит на полу.

Мама вызвала "скорую помощь", малышку отвезли в больницу. Оказалось, что ребенок сильно ударился головой и получил сотрясение мозга.

Как сообщалось ранее, ребенок из Рузаевского района в результате нелепой случайности оказался в больнице. У двухлетнего мальчика диагностирован ожог руки.