В Мордовии сгорел очередной гараж с машиной внутри

В поселке Ромоданово произошел пожар в гараже, где находился и автомобиль. В результате сгорели и само строение, и машина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент произошел 21 января на улице Пушкина. Помимо сгоревших гаража и авто, не обошлось без пострадавших – таковым стал один человек, предположительно владелец машины, 1975 года рождения. Он был доставлен в больницу Саранска с ожогами 20% поверхности тела (1-2 степень тяжести).

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте, который произошел в Чамзинке. Там "Рено-Логан" сгорел вместе с гаражом. О пострадавших в результате того инцидента информации не было.

Фото происшествия в Ромоданово:

Источник: 13.mchs.gov.ru