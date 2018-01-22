Житель Инсарского района может сесть на 3 года за фиктивную прописку иностранцев

Житель Инсарского района Абдиманнапа Турдахунов может сесть в тюрьму на срок до 3 лет за махинации с регистрацией иностранцев. Как стало известно из материалов дела, гражданин прописал в своем маленьком доме семерых жителей соседнего государства. По факту гости не проживали по месту прописки, а сняли квартиру в Саранске. За свои услуги Турдахунов получил некую денежную компенсацию. В итоге все стороны незаконной сделки оказались довольны.

На данный момент в отношении Турдахунова возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о еще нескольких фактах незаконной регистрации иностранных граждан жителями Мордовии.