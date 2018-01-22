Организация-должник из Мордовии лишилась дорогой иномарки из-за миллионных долгов

Организация-должник из Мордовии лишилась иномарки "Тойота-Хайлендер". Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, организация накопила долги на сумму около 3 млн рублей. Тогда в дело вступили судебные приставы.

Оказалось, что по адресу, указанному в исполнительном документе, организации нет, но на нее зарегистрирован дорогостоящий автомобиль. Вскоре местонахождение кроссовера было установлено, на него наложили арест.

Арестованная машина будет выставлена на торги. Полученные от продажи деньги пойдут на погашение долгов.

Как сообщалось ранее, житель Инсара выплатил долг по алиментам в размере почти 200 тысяч рублей. На такой шаг его побудила невозможность продавать недвижимость.

Источник: r13.fssprus.ru