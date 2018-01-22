Подробности ДТП с участием "десятки" под Саранском: серьезно пострадала пассажирка

Стали известны подробности ДТП, которое произошло днем 21 января в саранском поселке Николаевка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель вазовской "десятки" не просто вылетел в кювет, о чем сообщалось ранее. Предварительно он врезался в световую опору, а также протаранил припаркованный "Мерседес 190".

В результате ДТП серьезно пострадала пассажирка отечественного авто. Сам виновник аварии, находившийся за рулем "десятки", отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13