В Мордовии за воскресенье задержали четырех наркоманов

В Мордовии всего за один день, 21 января, были задержаны четыре человека, у которых при себе имелись наркотики. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что в Юго-Западном лесопарке был задержан 20-летний парень. При досмотре у него найден синтетический наркотик весом 3,68 грамма. У двух жителей Рузаевского района и мужчины из Саранска было изъято соответственно 0,08, 0,28 и 0,27 грамма запрещенных веществ.

Все наркоманы рассказали, что отраву они приобрели в Интернете для личного пользования.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось о еще двух наркоманах, задержанных в Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф