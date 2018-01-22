Из-за пожара в лифте в Саранске были эвакуированы 6 человек

Стали известны подробности возгорании лифта в одной из саранских многоэтажек. Напомним, инцидент произошел 20 января на улице Фурманова.

Изначально сообщалось, что из дома были эвакуированы 4 человека. По уточненной информации, спасателям пришлось эвакуировать 6 жильцов.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, возгорание произошло, когда лифтовая кабина находилась на уровне второго этажа. Когда пожарные прибыли на место вызова, подъезд был сильно задымлен, из шахты лифта вырывались языки пламени.

После эвакуации граждан огнеборцы принялись тушить пожар. В итоге пламя было сбито, но оно успело нанести непоправимый вред. Лифтовая кабина была уничтожена. Пострадавших нет.

Источник: 13.mchs.gov.ru