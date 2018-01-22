В Саранске пешехода сбили на "зебре", водитель скрылся

В Саранске в ДТП пострадал очередной пешеход. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент произошел на улице Гагарина. Мужчина переходил дорогу по "зебре", как вдруг на него наехал автомобиль.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан. В отношении него составлены административные материалы. Пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП назначено административное расследование.

Как сообщалось ранее, в Саранске в результате ДТП пострадали три человека. Происшествие произошло в ночь на 21 января недалеко от дома №4, который расположен по адресу – Лямбирское шоссе.

Источник: gibdd.ru/r/13