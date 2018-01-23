Обнародована официальная версия ДТП с участием двух фур в Зубово-Полянском районе

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 20 января в Зубово-Полянском районе. Напомним, на трассе М-5 "УРАЛ" селе Новые Выселки столкнулись две фуры.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником аварии стал водитель "МАНа". Он влетел в отбойник, после чего машину выбросило на "встречку". Там "МАН" столкнулся со "Сканией".

В результате ДТП пострадали водители обоих фур. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Там пришли к выводу, что травмы не особо опасны, оказали пострадавшим первую помощь и отпустили по домам.

Водители трезвы.

Источник: gibdd.ru/r/13