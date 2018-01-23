В Саранске "Тойота" протаранила столб: водитель в больнице

В Октябрьском районе Саранска иномарка Toyota RAV4 врезалась в столб. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, водитель автомобиля сам виноват в произошедшем. Он банально не справился с управлением кроссовера и протаранил световую опору на ул. Севастопольской.

В результате автомобилист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. У него была взята кровь на анализ. Выяснилось, что водитель был трезв.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло 20 января в Зубово-Полянском районе. Напомним, на трассе М-5 "УРАЛ" селе Новые Выселки столкнулись две фуры.

Источник: gibdd.ru/r/13