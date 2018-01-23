В Саранске "Ауди" сбил пешехода на "зебре"

В Пролетарском районе Саранска под колеса автомобиля попал пешеход. Как стало известно, инцидент произошел накануне, 22 января, около 16:50 часов. На улице Миронова водитель иномарки "Audi Q7" не увидел пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, и сбил его, передает пресс-служба республиканской ГИБДД.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. Водитель трезв.

Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске в ДТП пострадал очередной пешеход. Инцидент произошел на улице Гагарина. Женщина переходила дорогу по "зебре", как вдруг на нее наехал автомобиль.

Источник: ГИБДД Мордовии