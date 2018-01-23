На территории Мордовии за выходные загорелись 5 бань

За минувшие выходные в Мордовии горели сразу 5 бань. О некоторых из этих происшествий мы уже сообщали ранее.

Так, по данным регионального МЧС, в Атюрьево огонь оставил без личной бани пенсионера. Также горела баня в селе Арх-Голицыно Рузаевского района.

В субботу пожары в банях произошли в поселке Аким-Сергеевка Зубово-Полянского района, а также в селе Старое Шайгово, которое является административным центром одноименного района. Кроме того, в поселке Атяшево пожар уничтожил дом, баню и надворные постройки.

В МЧС отметили, что в результате пожаров не погиб ни один человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru