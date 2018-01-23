Мэр Саранска высказал свое отношение к соцсетям

Мэр Саранска Петр Тултаев на очередном совещании в администрации города отметил, что соцсети являются очень полезными для развития хозяйства столицы Мордовии. По его словам, коммунальщики живо реагируют на критику в соцсетях, поскольку она очень часто является обоснованной и оправданной.

"Это помогает нам всем работать на благо развития города", - подчеркнул Тултаев, призвав коллег еще более пристально следить за информацией в Интернете и популярных соцсетях.

Ранее Петр Тултаев поделился впечатлениями от посещения выставки молодых художников "Время до", которая открылась на днях в музее им. С.Д. Эрьзи.

Источник: adm-saransk.ru