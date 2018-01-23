Жительница Саранска попала под колеса "Фольксвагена" на переходе

В Саранске произошло очередное ДТП с участием пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Мордовии, жительница города переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Гагарина и попала под колеса иномарки "Фольксваген Пассат".

Пострадавшая получила незначительные травмы и смогла самостоятельно добраться до больницы. Там ей оказали помощь и отпустили домой.

Водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска под колеса автомобиля также попал человек. На улице Миронова водитель иномарки "Audi Q7" не увидел пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, и сбил его.

Источник: gibdd.ru/r/13