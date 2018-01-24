В Рузаевке произошел пожар в квартире жилого дома: подробности

Накануне, 23 января, в Рузаевке произошел пожар в одном из домов на улице Менделеева. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, очаг возгорания находился в квартире, принадлежащей женщине 1984 г.р.

В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади 1 кв.м. Причина возгорания на данный момент неизвестна. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Как сообщалось ранее, двое жителей Зубово-Полянского района показали себя настоящими героями во время пожара. Смельчаки выломали дверь в горевшую квартиру и вынесли оттуда задыхающихся людей.

Источник: 13.mchs.gov.ru