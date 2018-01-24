В Чамзинском районе состоялось освящение еще одного источника

В селе Альза Чамзинского района состоялось "великое освящение воды" в местном источнике. Обряд совершил благочинный Чамзинского района протоиерей Виталий Кузянов. После праздничного богослужения благочинный поздравил жителей села с праздником и окропил их святой водой.

Как сообщалось ранее, в селе Каргашино Зубово-Полянского района республики будет строиться новейший храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Говорить о сроках завершения храма пока не приходится.

В начале декабря 2017 года в селе Марьяновка Большеберезниковского района на кровлю старинного храма установили новые купола.

Источник: "Известия Мордовии".