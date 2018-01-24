В Мордовии водитель "Приоры" насмерть задавил женщину на "зебре"

Большая трагедия произошла накануне вечером в Лямбирском районе Мордовии. Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, 23 января в 18:30 на 9-м километре автодороги Саранск – Б. Игнатово погиб пешеход.

Известно, что две женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на них наехала автомобиль "Лада Приора". От полученных травм одна пострадавшая скончалась на месте трагедии. Вторая женщина была доставлена в больницу на "скорой" и госпитализирована.

Водитель трезв. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 23 января в Саранске под колеса автомобиля попал несовершеннолетний.

Источник: gibdd.ru/r/13