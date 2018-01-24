В Саранске учатся противостоять эпидемии во время ЧМ-2018

Сотрудники Роспотребнадзора проведут учения в гостинице "Саранск" в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Сообщается, что по легенде, у одного из посетителей Саранска оказался опасный недуг, способный вызвать эпидемию. Работникам регионального Минздрава и Роспотребнадзора предстоит помочь заболевшему, а также провести мероприятия по санитарной охране республики.

Специальные учения пройдут завтра, 25 января. Управление Роспотребнадзора приносит свои извинения живущим в отеле за временные неудобства и просит жителей и гостей Саранска не беспокоиться.

Ранее сообщалось, что из Москвы в Саранск в честь праздников пустят дополнительные поезда.

Источник: "Известия Мордовии".