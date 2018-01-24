Житель Мордовии ответит за незаконное хранение обреза

Сотрудники полиции Зубово-Полянского района изъяли у жителя Мордовии обрез в рамках операции "Оружие-2018".

Сообщается, что оружие оказалось у 46-летнего жителя поселка Умет. Согласно предварительным сведениям, двуствольное охотничье ружье "ТОЗ-БМ", 16 калибра, 1959 года выпуска, мужчина привез пару лет назад из Новосибирска. Для удобства он переделал его под обрез и хранил у себя дома. При этом, зачем ему огнестрельное оружие, объяснить не смог.

Части ствола и приклада стражи порядка отыскали в сарае. Все изъятое направлено на экспертизу, уже после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Саранске будут судить уроженца Чувашии, который более 22 лет назад расстрелял 6 человек у кафе.

Источник: "Известия Мордовии".