В Саранске 38 школьников поборются за звание "Ученик года"

В Саранске начался городской конкурс "Ученик года-2018".

В борьбе за звание самого смышленого, задорного, креативного ученика будут участвовать 38 школьников. Сегодня они представят творческую презентацию "Моя роль в этом мире" и домашнее задание "Я гражданин".

Уже после первого тура члены жюри, в состав которого вошли педагоги вузов, представители горадминистрации, Госкомитета по делам молодежи, определят десять финалистов, из которых по результатам второго тура 29 января будет выбран победитель.

Все конкурсные состязания проходят на базе Дворца детского творчества.

Ранее сообщалось, что художников Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе ко Дню выборов.