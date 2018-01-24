Дзюдоист из Мордовии выиграл Всероссийский мастерский турнир

Аслан Джиоев из Мордовии выиграл Всероссийский мастерский турнир по дзюдо в Уфе.

Сообщается, что участниками соревнования стали свыше 300 спортсменов в возрасте до 23 лет из восьми федеральных округов Российской Федерации. За победу боролись дзюдоисты Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Южного и Уральского округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо этого бронзовыми призерами стали: Чимит Ондар, Ибрагим Маргиев и Леван Алборов.

Победители примут участие в первенстве России, которое состоится в Смоленске.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе появится современный горнолыжный курорт.

Источник: "Известия Мордовии".