В Мордовии значительно улучшилась ситуация с детьми-сиротами

В Мордовии наметились положительные тенденции в вопросе детей-сирот. Благодаря реализации Национальной стратегии действий в интересах детей сократилось число несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – с 1557 до 882 человек. Кроме того, стало почти в 2 раза меньше семей, которые находятся в таком же положении (с 2787 до 1412).

Несовершеннолетние стали совершать значительно меньше преступлений. Также на 30% сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 2170 до 1511).

Как сообщалось ранее, в Саранской специальной общеобразовательной школе-интернате для слабослышащих детей были ужасные условия проживания. После прокурорской проверки все нарушения были исправлены.