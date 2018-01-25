В Мордовии двух мужчин и подростка будут судить за кражу меда

В Мордовии осудят преступное трио, которое занималось кражами из домов жителей Ардатовского района. Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, двое мужчин и 17-летний юноша похитили с приусадебных участков имущество на сумму около 95 тысяч рублей. Чаще всего они обращали внимание на ульи с пчелосемьями и рамки с медом.

Уголовное дело уже передано в суд. Отметим, что мужчины ответят не только за сами кражи, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Саранске полиция разыскивает двух мужчин, которые подозреваются в краже из магазина бытовой техники.

Источник: mordovia.sledcom.ru