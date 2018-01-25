Жителю Мордовии дали 2 года условно за загубленные сосны

Житель Чамзинского района Мордовии узнал свой приговор за загубленные деревья. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, мужчина, являясь должностным лицом, спилил 11 сосен. Тем самым он нанес ущерб в размере 282,8 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил "черного лесоруба" к двум годам заключения условно. Кроме того, его обязали возместить ущерб в полном объеме.

Как сообщалось ранее, житель Ульяновской области нарубил в Мордовии деревьев на 135 тысяч рублей. Факт противозаконной вырубки лесных насаждений вблизи ж/д перегона Барыш-Патрикеево установили транспортные представители полиции Рузаевки.

Источник: prokrm.ru