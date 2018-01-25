В Мордовии велосипеды продолжают воровать даже зимой

Несмотря на зиму за окном, преступники в Мордовии не дремлют и воруют велосипеды, которые тяжело причислить к зимним транспортным средствам. Очередные кражи были совершены в Ковылкинском и Зубово-Полянском районах.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что в начале января бомж утащил велосипед из сарая жительницы Ковылкино. А в поселке Умет местный житель украл велосипед и дрель из подъезда жилого дома. Имущество принадлежало пенсионерке.

Оба подозреваемых задержаны. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что мордовский школьник угнал велосипед из подъезда дома по улице Волгоградская в Саранске.

Источник: 13.мвд.рф