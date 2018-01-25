На Химмаше в Саранске "встретились" Хюндай" и "Пежо"

Очередная зимняя авария произошла в Саранске на улице Севастопольская, что на Химмаше. Сообщение об инциденте появилось в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, участниками аварии стали иномарки "Хюндай" и "Пежо". После столкновения корейская иномарка задела световую опору.

Другой информации о происшествии нет. Не сообщается, есть ли пострадавшие.

Ранее сообщалось о еще одном ДТП на Химмаше, которое произошло 24 января. В аварию попали легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. У легковушки отлетел передний бампер.