В Рузаевском районе "десятка" улетела в кювет

На дороге Рузаевка-Сузгарье-Левженский в Мордовии произошла очередная авария. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, виновником стал водитель вазовской "десятки", который не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате инцидента одному человеку понадобилась медицинская помощь. Степень серьезности его повреждений неизвестна. Также сотрудникам дорожной полиции предстоит установить, что стало причиной аварии.

Ранее сообщалось, что "БМВ-730" улетел в кювет в Дубенском районе Мордовии. Водитель иномарки наехал на дорожное ограждение, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Источник: 13.mchs.gov.ru