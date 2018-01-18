В Дубенском район "БМВ" улетел в кювет, пострадал водитель

Иномарка "БМВ-730" улетела в кювет в Дубенском районе Мордовии. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель иномарки наехал на дорожное ограждение, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Пострадавшим в аварии оказался водитель "БМВ". Его доставили в районную больницу на "скорой". Уже установлено, что автомобилист был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске подведены итоги операции "Пешеходный переход". За два дня сотрудники ГИБДД выявили 86 нарушений ПДД.

Кроме того, появилась информация, что на улице Коваленко ВАЗ сбил школьницу, переходившую дорогу по "зебре".

Источник: gibdd.ru/r/13